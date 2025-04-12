С осторожностью назначать больным с артериальной гипертензией, циррозом печени, застойной сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью, токсикозом беременных, поскольку возможно ухудшение состояния пациентов.

При отравлении цианидами в начале необходимо применение метгемоглобинобразователей, антициана или амилнитрита, а затем переходить на внутривенное введение натрия тиосульфата.

Перед применением необходимо провести осмотр содержимого ампулы. При наличии осадка лекарственное средство не следует использовать.

Пациенты с нарушением функции почек. Тиосульфат натрия, как известно, в основном выделяется почками, и риск развития токсических реакций на лекарственное средство может быть выше у пациентов с нарушенной функцией почек.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста, более вероятно, снижение функции почек, поэтому следует проявлять осторожность в выборе дозы и контролировать функцию почек.