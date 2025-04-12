Тиосульфат

Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)

Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл контурная ячейковая упаковка, пачка №10
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Характеристики
Производитель
Дарница
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
300 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/6106/01/01 от 28.04.2017
Международное название

Натрия тиосульфат-Дарница инструкция по применению

Состав

действующее вещество: sodium thiosulphate;

1 мл раствора содержит натрия тиосульфата 300 мг;

вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат, динатрия эдетат, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антидоты. Код АТХ V03A В06.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Натрия тиосульфат оказывает антитоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Является донатором ионов серы. Используется как субстрат роданидной системой организма для синтеза нетоксических тиосоединений. Является антидотом при отравлении синильной кислотой и цианидами, мышьяком, свинцом, ртутью, соединениями йода и брома. При отравлении соединениями мышьяка, ртути и свинца образует неядовитые сульфиты. При отравлении цианидами образует менее ядовитые роданистые соединения.

Фармакокинетика.

После внутривенного применения быстро поступает во внеклеточную жидкость, экскретируется в неизмененном виде с мочой. Период полувыведения — 0,65 часа.

Показания

Отравления соединениями мышьяка, ртути, свинца; синильной кислотой и её солями; йодом, бромом и их солями.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместное применение с лекарственными средствами, метаболизм которых проходит через этап роданирования, приводит к ослаблению фармакологических эффектов последних.

Лекарственные средства, являющимися йодидами, бромидами, при совместном применении с натрия тиосульфатом могут не проявить свои фармакологические свойства.

Особенности применения

С осторожностью назначать больным с артериальной гипертензией, циррозом печени, застойной сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью, токсикозом беременных, поскольку возможно ухудшение состояния пациентов.

При отравлении цианидами в начале необходимо применение метгемоглобинобразователей, антициана или амилнитрита, а затем переходить на внутривенное введение натрия тиосульфата.

Перед применением необходимо провести осмотр содержимого ампулы. При наличии осадка лекарственное средство не следует использовать.

Пациенты с нарушением функции почек. Тиосульфат натрия, как известно, в основном выделяется почками, и риск развития токсических реакций на лекарственное средство может быть выше у пациентов с нарушенной функцией почек.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста, более вероятно, снижение функции почек, поэтому следует проявлять осторожность в выборе дозы и контролировать функцию почек.

Способ применения и дозы

При отравлениях соединениями мышьяка, ртути, свинца, йодом, бромом и их солями лекарственное средство назначать внутривенно болюсно в дозе 1,5–3 г (5–10 мл 30% раствора). При отравлениях синильной кислотой и ее солями лекарственное средство вводить внутривенно медленно в дозе 15 г (50 мл 30% раствора).

Лекарственное средство назначают в течение всего токсикогенного периода (от появления первых клинических симптомов отравления до полной элиминации токсина из организма).

Дети

Лекарственное средство не применять детям из-за отсутствия клинических данных.

Побочные реакции

Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, утрудненное дыхание.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение сознания, звон в ушах, затуманивание зрения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления вплоть до коллапса, потеря сознания, тахикардия.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции, артралгия, лихорадка.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, высыпания (в т.ч. макулопапулезные), крапивница, гиперемия, ощущение жара.

Общие нарушения и реакции в месте введения: реакции в месте введения, общая слабость, усиление диуреза.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке, по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.