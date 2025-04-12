Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Натрия тиосульфат-Дарница инструкция по применению
Состав
действующее вещество: sodium thiosulphate;
1 мл раствора содержит натрия тиосульфата 300 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат, динатрия эдетат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антидоты. Код АТХ V03A В06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Натрия тиосульфат оказывает антитоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Является донатором ионов серы. Используется как субстрат роданидной системой организма для синтеза нетоксических тиосоединений. Является антидотом при отравлении синильной кислотой и цианидами, мышьяком, свинцом, ртутью, соединениями йода и брома. При отравлении соединениями мышьяка, ртути и свинца образует неядовитые сульфиты. При отравлении цианидами образует менее ядовитые роданистые соединения.
Фармакокинетика.
После внутривенного применения быстро поступает во внеклеточную жидкость, экскретируется в неизмененном виде с мочой. Период полувыведения — 0,65 часа.
Показания
Отравления соединениями мышьяка, ртути, свинца; синильной кислотой и её солями; йодом, бромом и их солями.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Совместное применение с лекарственными средствами, метаболизм которых проходит через этап роданирования, приводит к ослаблению фармакологических эффектов последних.
Лекарственные средства, являющимися йодидами, бромидами, при совместном применении с натрия тиосульфатом могут не проявить свои фармакологические свойства.
Особенности применения
С осторожностью назначать больным с артериальной гипертензией, циррозом печени, застойной сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью, токсикозом беременных, поскольку возможно ухудшение состояния пациентов.
При отравлении цианидами в начале необходимо применение метгемоглобинобразователей, антициана или амилнитрита, а затем переходить на внутривенное введение натрия тиосульфата.
Перед применением необходимо провести осмотр содержимого ампулы. При наличии осадка лекарственное средство не следует использовать.
Пациенты с нарушением функции почек. Тиосульфат натрия, как известно, в основном выделяется почками, и риск развития токсических реакций на лекарственное средство может быть выше у пациентов с нарушенной функцией почек.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста, более вероятно, снижение функции почек, поэтому следует проявлять осторожность в выборе дозы и контролировать функцию почек.
Способ применения и дозы
При отравлениях соединениями мышьяка, ртути, свинца, йодом, бромом и их солями лекарственное средство назначать внутривенно болюсно в дозе 1,5–3 г (5–10 мл 30% раствора). При отравлениях синильной кислотой и ее солями лекарственное средство вводить внутривенно медленно в дозе 15 г (50 мл 30% раствора).
Лекарственное средство назначают в течение всего токсикогенного периода (от появления первых клинических симптомов отравления до полной элиминации токсина из организма).
Дети
Лекарственное средство не применять детям из-за отсутствия клинических данных.
Побочные реакции
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, утрудненное дыхание.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение сознания, звон в ушах, затуманивание зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления вплоть до коллапса, потеря сознания, тахикардия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции, артралгия, лихорадка.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, высыпания (в т.ч. макулопапулезные), крапивница, гиперемия, ощущение жара.
Общие нарушения и реакции в месте введения: реакции в месте введения, общая слабость, усиление диуреза.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке, по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.