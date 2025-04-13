Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
43,78
Экономия при брони: -3,82 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека доброго дня
Киев, ул. Жилянская, 107
2.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
104,75
Экономия при брони: -12,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
50,33
Экономия при брони: -2,94 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
209,50
Экономия при брони: -24,47 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
94,44
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
83,80
Экономия при брони: -9,79 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
3.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
87,56
Экономия при брони: -3,52 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
4.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
125,70
Экономия при брони: -14,68 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
218,90
Экономия при брони: -9,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница