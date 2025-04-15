Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
131,34
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
21,89
Экономия при брони: -1,65 грн
D.s.
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
20,94
Экономия при брони: -0,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
146,58
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
D.s.
Львов, ул. Зеленая, 73
2.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
218,70
Экономия при брони: -6,56 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
62,82
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
72,67
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека бам
Львов, ул. Любинская, 102
3.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
175,12
Экономия при брони: -13,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Научная, 64
4.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница