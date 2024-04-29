НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*)

комплексообразующее средство. Оказывает антитоксическое, противовоспалительное, десенсибилизирующее и противопаразитарное действие.

При отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца образует неядовитые сульфиты. При отравлении цианидами образует менее ядовитые роданистые соединения. В кислой среде разлагается с образованием серы и сернистого ангидрида, вызывающих гибель чесоточного клеща и его яиц.