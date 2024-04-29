НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*) Действующее вещество
комплексообразующее средство. Оказывает антитоксическое, противовоспалительное, десенсибилизирующее и противопаразитарное действие.
При отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца образует неядовитые сульфиты. При отравлении цианидами образует менее ядовитые роданистые соединения. В кислой среде разлагается с образованием серы и сернистого ангидрида, вызывающих гибель чесоточного клеща и его яиц.
аллергические заболевания, артрит, невралгия, отравления мышьяком, ртутью, свинцом (образуются нетоксичные сульфиты), синильной кислотой и ее солями (образуются менее токсичные роданистые вещества), солями йода и брома.
вводят в/в по 5–10 мл 30% р-ра; при отравлении цианидами разовую дозу повышают до 50 мл 30% р-ра.
повышенная чувствительность к натрия тиосульфату.
аллергические реакции.