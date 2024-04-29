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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*)

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций, 300 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Натрия тиосульфат-Дарница Раствор для инъекций, 300 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 873 аптеках
от 117,50 грн
Цены в аптеках
Натрия тиосульфат-Биолек раствор для инъекций, 30 %, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; Биолик Фарма
Натрия тиосульфат-Биолек Раствор для инъекций, 30 %, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 Биолик Фарма
В 11 аптеках
от 107,67 грн
Цены в аптеках
Натрия тиосульфат-Биолек раствор для инъекций, 30 %, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Биолик Фарма
Натрия тиосульфат-Биолек Раствор для инъекций, 30 %, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Биолик Фарма
В 1 аптеке других городов
от 125,80 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: р-р для инъекций.
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ* (NATRII THIOSULFAS*)
CAS №: 10102-17-7 O3S2·2Na·5H2O
USPDDN: динатрия тиосульфат пентагидрат.
Форма выпуска: р-р для инъекций.

комплексообразующее средство. Оказывает антитоксическое, противовоспалительное, десенсибилизирующее и противопаразитарное действие.
При отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца образует неядовитые сульфиты. При отравлении цианидами образует менее ядовитые роданистые соединения. В кислой среде разлагается с образованием серы и сернистого ангидрида, вызывающих гибель чесоточного клеща и его яиц.

аллергические заболевания, артрит, невралгия, отравления мышьяком, ртутью, свинцом (образуются нетоксичные сульфиты), синильной кислотой и ее солями (образуются менее токсичные роданистые вещества), солями йода и брома.

вводят в/в по 5–10 мл 30% р-ра; при отравлении цианидами разовую дозу повышают до 50 мл 30% р-ра.

повышенная чувствительность к натрия тиосульфату.

аллергические реакции.