Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
23,18
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
21,89
Экономия при брони: -1,41 грн
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Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
48.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,75
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
49.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
62.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
D.s.
Открыто
Закроется через null мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
21,57
Экономия при брони: -4,30 грн
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
183,92
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
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Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
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Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Строителей, 5
88.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
D.s.
Открыто
Закроется через null мин
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
92.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница