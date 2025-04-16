Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
87,52
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
229,90
Экономия при брони: -15,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
166,25
Экономия при брони: -15,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,95
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
176,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
215,35
Экономия при брони: -20,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
69,02
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
24,45
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
23,55
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
219,77
Экономия при брони: -12,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
23,83
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
123,08
Экономия при брони: -7,70 грн