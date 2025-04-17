Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 104
6.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винницкие Хутора, шоссе Немировское, 94-Е
5.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 25
31.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 36
31.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 55
40.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
175,12
Экономия при брони: -19,60 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
53.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, пл. Памяти, 21
62.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
45,98
Экономия при брони: -2,20 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 50
68.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,25
Экономия при брони: -2,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 13/2
73.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,99
Экономия при брони: -1,10 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
45,98
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
74.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,99
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ружин, ул. Соборная, 60
74.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
75.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
17,50
Экономия при брони: -0,53 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 113
75.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
137,94
Экономия при брони: -6,60 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
77.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кашперовка, ул. Киевская, 5-А
88.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница