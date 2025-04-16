Киев
Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)

Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,42
Экономия при брони: -5,62 грн
82,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,99
Экономия при брони: -1,10 грн
21,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
224,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
71,63
Экономия при брони: -2,40 грн
69,23 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
68,92
Экономия при брони: -3,01 грн
65,91 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,11
Экономия при брони: -1,41 грн
20,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
91,96
Экономия при брони: -4,40 грн
87,56 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,42
Экономия при брони: -1,22 грн
87,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
191,62 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 18
15.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
195,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 48-Б
19.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
212,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
20.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
223,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
23,18
Экономия при брони: -2,70 грн
20,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
224,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
176,85
Экономия при брони: -11,25 грн
165,60 грн
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Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
229,90
Экономия при брони: -11,00 грн
218,90 грн
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Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,43
Экономия при брони: -17,44 грн
78,99 грн
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51.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
114,95
Экономия при брони: -5,50 грн
109,45 грн
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60.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
210,50 грн
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