Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,42
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,99
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
71,63
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
68,92
Экономия при брони: -3,01 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
22,11
Экономия при брони: -1,41 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
91,96
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,42
Экономия при брони: -1,22 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1 социальна аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 18
15.9 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 48-Б
19.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
20.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
23,18
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
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176,85
Экономия при брони: -11,25 грн
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