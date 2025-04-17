Натрия тиосульфат-Дарница (Natrii thiosulfas-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Остер, ул. Независимости, 25
67.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Пуховка, ул. Центральная, 103-А
107.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Катюжанка, ул. Киевская, 60
110.8 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
116.3 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
91,96
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
189,26
Экономия при брони: -7,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, перек. Экстер Александры / Бальзака Оноре, 18/78
118.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Радунская, 5-А
118.2 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 63-Б
118.7 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 61/2
119.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
68,45
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
Натрия тиосульфат-Дарница раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
23,75
Экономия при брони: -0,91 грн