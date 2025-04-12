Фармакодинамика.

Тобрамицин — быстродействующий бактерицидный антибиотик группы аминогликозидов. Его главное действие направлено на бактериальные клетки, угнетающий комплекс полипептидов и синтез в рибосомах.

Резистентность к тобрамицину возникает путем нескольких различных механизмов, включая изменения рибосомальных субъединиц в бактериальной клетке, нарушение транспортировки тобрамицина в клетку и инактивацию тобрамицина группой аденилирующих, фосфорилирующих и ацетилирующих ферментов. Генетическая информация о продуцировании инактивирующих ферментов может переноситься в хромосомах или плазмидах бактерий. Возможно возникновение перекрестной резистентности к другим аминогликозидам.

Нижеследующие предельные значения и спектр активности in vitro базируются на системном применении. Эти значения могут быть непригодны при применении лекарственного средства местно в глаза, поскольку при местном применении достигаются большие концентрации, и местные физические/химические условия могут влиять на активность препарата в месте введения. Согласно Европейскому комитету по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST), для тобрамицина определены следующие предельные значения:

Enterobacteriaceae S ≤ 2 мг/л, R > 4 мг/л,

Pseudomonas spp. S ≤ 4 мг/л, R > 4 мг/л,

Acinetobacter spp. S ≤ 4 мг/л, R > 4 мг/л,

Staphylococcus spp. S ≤ 1 мг/л, R > 1 мг/л,

Невидоспецифические S ≤ 2 мг/л, R > 4 мг/л.

Ниже приведена информация о том, будут ли микроорганизмы чувствительны к тобрамицину в составе препарата ТОБРАМИЦИН-ФАРМЕКС. В инструкции приведены только виды бактерий, которые обычно вызывают внешние инфекции глаза, такие как конъюнктивит.

Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для соответствующих видов микроорганизмов, поэтому желательно иметь местную информацию о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, если местная распространенность резистентности такова, что активность тобрамицина, по крайней мере против некоторых видов инфекций, сомнительна.

Чувствительные виды

Аэробные грамположительные микроорганизмы

Bacillus megaterium,

Bacillus pumilus,

Corynebacterium accolens,

Corynebacterium bovis,

Corynebacterium macginleyi,

Corynebacterium pseudodiphtheriticum,

Kocuria kristinae,

Staphylococcus aureus (чувствительны к метициллину),

Staphylococcus haemolyticus (чувствительны к метициллину).

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Acinetobacter junii,

Acinetobacter ursingii,

Citrobacter koseri,

Escherichia coli,

Klebsiella oxytoca,

Klebsiella pneumoniae,

Moraxella catarrhalis,

Moraxella oslonensis,

Morganella morganii,

Neisseria perflava,

Proteus mirabilis,

Pseudomonas aeruginosa,

Serratia liquifaciens.

Условно резистентные виды

Acinetobacter baumanii,

Bacillus cereus,

Bacillus thuringiensis,

Kocuria rhizophila,

Staphylococcus aureus (устойчивые к метициллину),

Staphylococcus epidermidis,

Staphylococcus haemolyticus (устойчивые к метициллину)*,

Staphylococcus, другие коагулазо-отрицательные виды,

Serratia marcescens.

Резистентные микроорганизмы

Аэробные грамположительные микроорганизмы

Enterococci faecalis,

Streptococcus mitis,

Streptococcus pneumoniae,

Streptococcus pyogenes,

Streptococcus sanguis.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Chryseobacterium indologenes,

Haemophilus influenzae,

Stenotrophomonas maltophilia.

Анаэробные бактерии

Propionibacterium acnes.

* резистентность составляет более 50%.

Доклинические данные по безопасности

Данные относительно системной токсичности хорошо изучены. Системное влияние тобрамицина при токсических дозах, значительно превышающих дозу при местном применении в глаза, может быть связано с нефротоксичностью и ототоксичностью.

Исследования тобрамицина in vitro и in vivo мутагенного действия не выявили.

Тобрамицин проникает через плаценту в кровоток плода и околоплодные воды. Исследования на животных при системном применении беременными животными больших доз тобрамицина при органогенезе выявили почечную токсичность и ототоксичность плода. Другие исследования, проведенные на крысах и кроликах с применением тобрамицина в дозах выше 100 мг/кг/сут при парентеральном введении (>400 раз за максимальную клиническую дозу), не выявили никаких случаев нарушения фертильности или вредного воздействия на плод.

Не было проведено каких-либо исследований для оценки канцерогенного действия тобрамицина.