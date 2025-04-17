Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,63
Экономия при брони: -18,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,93
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,53
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
116,01
Экономия при брони: -7,55 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,55
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,39
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
135,90
Экономия при брони: -12,83 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
142,00
Экономия при брони: -19,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,28
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
135,32
Экономия при брони: -15,11 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,60
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,19
Экономия при брони: -7,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,60
Экономия при брони: -12,10 грн