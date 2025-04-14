Киев
Тобрамицин (Tobramycin)

Тобрамицин (Tobramycin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 25 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
143,10
Экономия при брони: -11,91 грн
131,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,30 грн
111,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,89
Экономия при брони: -7,90 грн
107,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
111,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
105,28 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,60
Экономия при брони: -3,20 грн
111,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
106,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,30 грн
111,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,81
Экономия при брони: -6,32 грн
107,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,36
Экономия при брони: -7,06 грн
112,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
111,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,08
Экономия при брони: -10,79 грн
129,29 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,24
Экономия при брони: -7,56 грн
129,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
118,38
Экономия при брони: -7,49 грн
110,89 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,50
Экономия при брони: -7,52 грн
112,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,49
Экономия при брони: -6,07 грн
130,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,30 грн
111,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
111,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
111,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
111,40 грн
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