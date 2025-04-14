Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
143,10
Экономия при брони: -11,91 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,89
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,81
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,36
Экономия при брони: -7,06 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,08
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,24
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
118,38
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,50
Экономия при брони: -7,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,49
Экономия при брони: -6,07 грн
Подорожник
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье