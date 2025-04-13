Киев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,58
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,82
Экономия при брони: -8,24 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
168,65
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,03
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
135,73
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
117,78
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,07
Экономия при брони: -13,95 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
102,00
Экономия при брони: -7,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,92
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
121,50
Экономия при брони: -9,28 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,67
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,38
Экономия при брони: -9,47 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,70
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,28
Экономия при брони: -11,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,74
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,58
Экономия при брони: -8,25 грн