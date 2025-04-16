Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,42
Экономия при брони: -12,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,05
Экономия при брони: -15,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,08
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,29
Экономия при брони: -5,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,86
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,53
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,42
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,14
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,09
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,46
Экономия при брони: -5,41 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
127,21
Экономия при брони: -8,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,76
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,14
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,60
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,51
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
146,21
Экономия при брони: -17,82 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,01
Экономия при брони: -7,85 грн