Киев
Тобрамицин (Tobramycin)

Тобрамицин (Tobramycin)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 20 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,60
Экономия при брони: -4,10 грн
109,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,42
Экономия при брони: -12,17 грн
108,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,05
Экономия при брони: -15,11 грн
122,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,08
Экономия при брони: -6,55 грн
107,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,29
Экономия при брони: -5,41 грн
107,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,86
Экономия при брони: -7,32 грн
107,54 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,53
Экономия при брони: -3,53 грн
106,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,42
Экономия при брони: -7,76 грн
107,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,14
Экономия при брони: -4,38 грн
118,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,09
Экономия при брони: -4,31 грн
118,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,46
Экономия при брони: -5,41 грн
107,05 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
127,21
Экономия при брони: -8,95 грн
118,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,76
Экономия при брони: -13,82 грн
122,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,14
Экономия при брони: -5,33 грн
107,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,60
Экономия при брони: -4,79 грн
107,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,51
Экономия при брони: -7,03 грн
112,48 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
146,21
Экономия при брони: -17,82 грн
128,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,60
Экономия при брони: -0,10 грн
109,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,01
Экономия при брони: -7,85 грн
107,16 грн
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