Николаев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
123,31
Экономия при брони: -5,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,60
Экономия при брони: -0,10 грн
В городах рядом
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
54.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
117,64
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
121,58
Экономия при брони: -13,80 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
136,97
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,17
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека бам
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,19
Экономия при брони: -8,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 60
98.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 94
98.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,31
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
107.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
107.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,76
Экономия при брони: -7,77 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
108.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
145,91
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
109.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
124,88
Экономия при брони: -6,06 грн