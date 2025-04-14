Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
138,01
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
116,17
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,13
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,12
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,33
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,07
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,97
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,48
Экономия при брони: -10,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,21
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
144,27
Экономия при брони: -7,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
118,22
Экономия при брони: -10,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
7.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,87
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
113,97
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
140,09
Экономия при брони: -13,86 грн