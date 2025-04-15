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Тобрамицин (Tobramycin)

Тобрамицин (Tobramycin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 19 аптеках в Львов
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,67
Экономия при брони: -13,10 грн
107,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,68
Экономия при брони: -6,22 грн
108,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
110,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
139,20
Экономия при брони: -13,08 грн
126,12 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,60
Экономия при брони: -3,90 грн
110,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,30
Экономия при брони: -7,46 грн
111,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
115,01
Экономия при брони: -6,58 грн
108,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
110,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
130,17 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
110,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
110,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
137,26
Экономия при брони: -11,14 грн
126,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
119,94
Экономия при брони: -7,58 грн
112,36 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
114,60
Экономия при брони: -3,90 грн
110,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
120,56
Экономия при брони: -12,86 грн
107,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
112,79
Экономия при брони: -4,33 грн
108,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
116,10
Экономия при брони: -8,41 грн
107,69 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
143,52
Экономия при брони: -13,84 грн
129,68 грн
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Зимняя Вода, ул. Мира, 39-А
10.0 км
Тобрамицин-Фармекс капли глазные 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
109,50 грн
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