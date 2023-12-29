ТОБРАМИЦИН (TOBRAMYCINUM) Действующее вещество
RTECS: стрептамин, O-3-амино-3-деокси-α-D-глюкопиранозил-(1-4)-O-(2,6-диамино-2,3,6-тридеокси-α-D-рибогексопиранозил-(1-6))-2-деокси-, D-.
бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы аминогликозидов. Активен в отношении как размножающихся микроорганизмов, так и находящихся в стадии покоя. Ингибирует синтез белков в микробной клетке. Высокоактивен в отношении грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., а также некоторых грамположительных микроорганизмов: стафилококков (в том числе устойчивых к пенициллину, метициллину, некоторым цефалоспоринам), некоторых штаммов стрептококков. Обладает синергизмом действия с β-лактамными антибиотиками в отношении Streptococcus spp.
После парентерального введения Cmax в плазме крови достигается через 30–60 мин. При нормальной функции почек T½ тобрамицина у взрослых составляет 2–4 ч, а при нарушенной — значительно увеличивается. У новорожденных T½ в 2–3 раза больше, чем у взрослых. Незначительное количество тобрамицина (до 10%) связывается с белками плазмы крови. Тобрамицин хорошо проникает в ткани и биологические жидкости организма. При распределении накапливается в экстрацеллюлярном пространстве. Высокая концентрация тобрамицина выявлена в моче, яичниках, асцитической, плевральной и синовиальной жидкостях; более низкая концентрация определена в желчи, бронхиальном секрете, СМЖ. Проникает через плаценту и в значительном количестве накапливается в почках плода. При неповрежденных мозговых оболочках практически не проникает через ГЭБ. До 93% тобрамицина экскретируется с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч. Тобрамицин удаляется при гемодиализе или перитонеальном диализе.
для тобрамицина в форме глазных капель — инфекционные заболевания глаз, вызванные чувствительными к тобрамицину микроорганизмами, — блефарит, конъюнктивит, блефароконъюнктивит, кератит (в том числе у лиц, пользующихся контактными линзами), эндофтальмит; профилактика послеоперационных инфекционных осложнений.
Для тобрамицина в форме инъекционного р-ра — тяжелые инфекционные заболевания, вызванные микроорганизмами, чувствительными к препарату, — инфекционные заболевания ЦНС, брюшной полости, в том числе перитонит, кожи, костей и мягких тканей, в том числе ожоги, и пр.
Для тобрамицина в форме порошка для ингаляций — длительное лечение хронической инфекции легких, вызванной бактерией Pseudomonas aeruginosa, у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет с муковисцидозом (кистозным фиброзом).
глазные капли: по 1 капле 0,3% р-ра в пораженный глаз 5 раз в сутки; при тяжелых инфекциях — по 1 капле в глаз каждые 1–2 ч.
Инъекции: препарат применяют в/м или в/в капельно. Разовая доза для взрослых и детей от 1 года — 1 мг/кг массы тела, суточная — 3 мг/кг, максимальная суточная доза — 5 мг/кг.
Порошок для ингаляций: доза одинакова для всех пациентов независимо от возраста или массы тела. Рекомендуемая дозировка составляет 4 капсулы по 28 мг/сут за 2 приема в течение 28 дней.
повышенная чувствительность к аминогликозидам; миастения, паркинсонизм, поражение VIII пары черепно-мозговых нервов.
при длительном применении тобрамицина в высоких дозах может проявиться его нефро- и ототоксическое действие; реже — повышение уровня сывороточного билирубина, активности печеночных ферментов, поражение зрительных нервов, угнетение нервно-мышечной передачи, изменение показателей гематологических исследований (анемия, лейкопения, лейкоцитоз, гранулоцитопения, тромбоцитопения), нейротоксические явления; возможны аллергические реакции — зуд, сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок.
При применении глазных капель редко — преходящая гиперемия конъюнктивы, ощущение жжения или пощипывания после закапывания препарата; очень редко — реакции гиперчувствительности.
тобрамицин следует с осторожностью назначать больным с тяжелыми нарушениями функции печени и почек, вестибулярного аппарата, а также пациентам пожилого возраста со сниженной функцией почек. При необходимости проведения хирургического вмешательства необходимо сообщить анестезиологу о приеме больным тобрамицина. При появлении признаков интоксикации дозу необходимо снизить или отменить тобрамицин.
Назначение тобрамицина в период беременности показано лишь в тех случаях, когда предполагаемый эффект для будущей матери превышает возможное негативное влияние на плод. Безопасность применения тобрамицина в период кормления грудью не установлена.
при одновременном применении тобрамицина с нефро- и ототоксичными препаратами выраженность его побочных эффектов увеличивается. Если подобные комбинации необходимы, следует контролировать концентрацию препаратов в плазме крови. Специфические токсические эффекты тобрамицина могут повышаться при приеме петлевых диуретиков (фуросемид, этакриновая кислота). Торможение нервно-мышечной передачи усиливается при одновременном применении с нервно-мышечными блокаторами, общими анестетиками, полимиксином, а также при массивной трансфузии. Тобрамицин может усилить угнетение функции дыхательного центра наркотическими анальгетиками.
острое отравление тобрамицином может развиться, если введенная суточная доза превышает 5 мг/кг массы тела у взрослых и 7,5 мг/кг — у детей. Признаки отравления: слуховые и вестибулярные нарушения, нервно-мышечная блокада вплоть до развития паралича дыхательных мышц (особенно у больных с миастенией и эпилепсией), поражение почек. Лечение при отравлении включает применение солей кальция при нервно-мышечной блокаде, обеспечение эффективной вентиляции легких, при развитии ОПН — проведение гемодиализа.