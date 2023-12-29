ТОБРАМИЦИН (TOBRAMYCINUM)

бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы аминогликозидов. Активен в отношении как размножающихся микроорганизмов, так и находящихся в стадии покоя. Ингибирует синтез белков в микробной клетке. Высокоактивен в отношении грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., а также некоторых грамположительных микроорганизмов: стафилококков (в том числе устойчивых к пенициллину, метициллину, некоторым цефалоспоринам), некоторых штаммов стрептококков. Обладает синергизмом действия с β-лактамными антибиотиками в отношении Streptococcus spp.

После парентерального введения C max в плазме крови достигается через 30–60 мин. При нормальной функции почек T ½ тобрамицина у взрослых составляет 2–4 ч, а при нарушенной — значительно увеличивается. У новорожденных T ½ в 2–3 раза больше, чем у взрослых. Незначительное количество тобрамицина (до 10%) связывается с белками плазмы крови. Тобрамицин хорошо проникает в ткани и биологические жидкости организма. При распределении накапливается в экстрацеллюлярном пространстве. Высокая концентрация тобрамицина выявлена в моче, яичниках, асцитической, плевральной и синовиальной жидкостях; более низкая концентрация определена в желчи, бронхиальном секрете, СМЖ. Проникает через плаценту и в значительном количестве накапливается в почках плода. При неповрежденных мозговых оболочках практически не проникает через ГЭБ. До 93% тобрамицина экскретируется с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч. Тобрамицин удаляется при гемодиализе или перитонеальном диализе.