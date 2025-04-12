Кофеин-бензоат натрия применяют преимущественно как стимулятор ЦНС, поскольку кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные рефлексы, повышает двигательную активность. Указанное влияние трансформируется в повышение умственной и физической работоспособности, уменьшение чувства усталости и сонливости. Действие препарата в значительной степени зависит от типа высшей нервной деятельности. Кроме того, отмеченные эффекты дозозависимы, и кофеин в высоких дозах может привести к истощению нервных клеток. Препарат ослабляет действие снотворных и наркотических средств, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. Сердечная деятельность усиливается, сокращения миокарда становятся более интенсивными и учащаются. Гипертензивный эффект Кофеин-бензоата натрия наблюдается лишь при шоковых и коллаптоидных состояниях. Диурез под влиянием препарата несколько усиливается (главным образом из-за уменьшения реабсорбции электролитов в почечных канальцах).

Механизм действия препарата обусловлен угнетением кофеином фермента фосфодиэстеразы, приводящее к накоплению внутри клеток цАМФ. Последний усиливает гликогенолиз, стимулирует метаболизм в органах и тканях, включая ЦНС и мышцы. Важным звеном в механизме стимулирующего эффекта препарата является связывание кофеина с пуриновыми рецепторами мозга.