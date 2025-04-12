Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Кофеин-бензоат натрия инструкция по применению
Состав
Кофеин-бензоат натрия - 200 мг
Фармакологические свойства
Кофеин-бензоат натрия применяют преимущественно как стимулятор ЦНС, поскольку кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные рефлексы, повышает двигательную активность. Указанное влияние трансформируется в повышение умственной и физической работоспособности, уменьшение чувства усталости и сонливости. Действие препарата в значительной степени зависит от типа высшей нервной деятельности. Кроме того, отмеченные эффекты дозозависимы, и кофеин в высоких дозах может привести к истощению нервных клеток. Препарат ослабляет действие снотворных и наркотических средств, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. Сердечная деятельность усиливается, сокращения миокарда становятся более интенсивными и учащаются. Гипертензивный эффект Кофеин-бензоата натрия наблюдается лишь при шоковых и коллаптоидных состояниях. Диурез под влиянием препарата несколько усиливается (главным образом из-за уменьшения реабсорбции электролитов в почечных канальцах).
Механизм действия препарата обусловлен угнетением кофеином фермента фосфодиэстеразы, приводящее к накоплению внутри клеток цАМФ. Последний усиливает гликогенолиз, стимулирует метаболизм в органах и тканях, включая ЦНС и мышцы. Важным звеном в механизме стимулирующего эффекта препарата является связывание кофеина с пуриновыми рецепторами мозга.
Показания Кофеин-бензоат натрия
заболевания, сопровождающиеся угнетением функций ЦНС и сердечно-сосудистой системы (острая сердечная недостаточность), угнетение дыхания, асфиксия, отравление наркотическими средствами, другими ядами, угнетающими ЦНС, астенический синдром, спазмы сосудов головного мозга. Препарат назначают для повышения психической и физической работоспособности, устранения сонливости. В педиатрической практике Кофеин-бензоат натрия применяют при энурезе.
Применение Кофеин-бензоат натрия
внутрь. Дозу препарата подбирают индивидуально. Таблетки принимают 2–3 раза в день. Разовая доза для взрослых обычно составляет 0,1–0,2 г; детям назначают по 0,25–0,1 г на прием.
Высшие дозы для взрослых: разовая — 0,5 г, суточная — 1,5 г.
Противопоказания
состояние повышенной возбудимости, бессонница, выраженное повышение АД, атеросклероз, органическая патология сердечно-сосудистой системы, старческий возраст, глаукома.
Побочные эффекты
возможны, особенно при длительном применении, бессонница, беспокойство, тошнота, рвота, сердцебиение.
Передозировка
в случае отравления препаратом желудок промывают взвесью угля активированного, осуществляют оксигенотерапию, судороги устраняют диазепамом.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.