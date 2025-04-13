Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 709 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,81
Экономия при брони: -12,28 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,98
Экономия при брони: -12,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,36
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,80
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,89
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,67
Экономия при брони: -12,69 грн