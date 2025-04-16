Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,38
Экономия при брони: -8,38 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,54
Экономия при брони: -10,54 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,22
Экономия при брони: -10,38 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,86
Экономия при брони: -8,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,20
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,93
Экономия при брони: -2,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,33
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,16
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,21
Экономия при брони: -12,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,13
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,01
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,62
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,88
Экономия при брони: -9,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,88
Экономия при брони: -6,32 грн