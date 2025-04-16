Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,54
Экономия при брони: -9,85 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,72
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,19
Экономия при брони: -10,55 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,56
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,36
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,20
Экономия при брони: -8,49 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,58
Экономия при брони: -7,87 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,35
Экономия при брони: -13,13 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,38
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,46
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,77
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,72
Экономия при брони: -9,79 грн