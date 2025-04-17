Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,68
Экономия при брони: -2,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,34
Экономия при брони: -9,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,57
Экономия при брони: -13,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,31
Экономия при брони: -12,66 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,67
Экономия при брони: -12,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,21
Экономия при брони: -9,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,64
Экономия при брони: -6,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -3,80 грн