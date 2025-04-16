Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,72
Экономия при брони: -13,75 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,20
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,40
Экономия при брони: -4,49 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,50
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,46
Экономия при брони: -10,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,20
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,14
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,50
Экономия при брони: -9,67 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,10
Экономия при брони: -8,27 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,59
Экономия при брони: -12,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,03
Экономия при брони: -9,29 грн