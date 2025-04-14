Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,01
Экономия при брони: -11,40 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,11
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,60
Экономия при брони: -6,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,04
Экономия при брони: -7,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,01
Экономия при брони: -15,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,06
Экономия при брони: -9,67 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,18
Экономия при брони: -8,91 грн