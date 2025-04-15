Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,37
Экономия при брони: -6,72 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -0,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,74
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,22
Экономия при брони: -9,44 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"