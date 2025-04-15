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Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)

Кофеин-бензоат натрия (Coffeinum-natrii benzoas)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 214 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,37
Экономия при брони: -6,72 грн
77,65 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,30
Экономия при брони: -0,30 грн
83,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,74
Экономия при брони: -13,86 грн
71,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,22
Экономия при брони: -9,44 грн
75,78 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -4,20 грн
83,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20
Экономия при брони: -4,20 грн
83,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Кофеин-бензоат натрия таблетки 200 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,20 грн
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