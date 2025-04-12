Киев
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Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы
Кориксил (Korixil)
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от
376,96
грн
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
376,96
грн
в 52 аптеках других городов
Найти в аптеках
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