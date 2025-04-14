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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Одесса
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
392.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
238,33
Экономия при брони:
-1,74 грн
236,59
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
392.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,35
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
395.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
474,46
грн
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Перша
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Б
407.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,18
Экономия при брони:
-5,19 грн
901,99
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
408.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,77
Экономия при брони:
-0,88 грн
895,89
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, перек. Главная / Руданского, 151/2
408.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
454,27
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
409.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
897,65
Экономия при брони:
-4,99 грн
892,66
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 105
409.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,65
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
410.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
892,89
Экономия при брони:
-1,72 грн
891,17
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 31
410.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,97
Экономия при брони:
-0,60 грн
905,37
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
410.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,53
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
428.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
945,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 2-Б
428.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
682,01
Экономия при брони:
-4,43 грн
677,58
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
428.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
949,71
Экономия при брони:
-11,78 грн
937,93
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
429.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
947,72
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
429.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,31
Экономия при брони:
-3,11 грн
675,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
429.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
903,36
Экономия при брони:
-0,71 грн
902,65
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
447.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,56
Экономия при брони:
-7,16 грн
893,40
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
447.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,34
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
475.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,06
грн
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