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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
111.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
944,93
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
111.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,35
Экономия при брони:
-6,53 грн
946,82
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
113.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,02
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
118.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,25
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
677,99
Экономия при брони:
-0,14 грн
677,85
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
140.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
949,21
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
151.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
943,92
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
152.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
235,61
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
152.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
475,67
Экономия при брони:
-0,07 грн
475,60
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
168.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
452,18
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 50
197.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
670,97
Экономия при брони:
-2,62 грн
668,35
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
203.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,95
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
209.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
794,86
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
209.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
598,77
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
212.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,85
Экономия при брони:
-13,05 грн
893,80
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
212.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
831,16
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 33
214.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
903,69
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 31
214.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
895,48
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
215.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,54
Экономия при брони:
-6,74 грн
898,80
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 105
215.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,68
грн
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