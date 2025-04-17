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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Чернигов
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
365.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,53
Экономия при брони:
-2,39 грн
902,14
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
365.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
897,04
грн
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Йод
Открыто
Закроется через 22 мин
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
367.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
676,46
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
380.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
952,67
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
380.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
954,91
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
382.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,42
Экономия при брони:
-6,05 грн
899,37
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Шумск, ул. Украинская, 50
394.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,01
Экономия при брони:
-7,18 грн
670,83
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
406.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Волочиск, ул. Независимости, 27
420.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,07
Экономия при брони:
-3,85 грн
449,23
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 48
420.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,78
Экономия при брони:
-0,90 грн
906,88
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 22 мин
Луцк, ул. Ровенская, 55
421.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
423.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
946,07
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 22 мин
Луцк, просп. Воли, 19
423.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 22 мин
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
426.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
453.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
598,42
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Тернополь, ул. Киевская, 18
453.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
802,76
Экономия при брони:
-8,02 грн
794,74
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
456.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,50
Экономия при брони:
-10,60 грн
894,90
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
457.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
832,88
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
457.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
949,58
Экономия при брони:
-9,01 грн
940,57
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 22 мин
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
458.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
468,94
грн
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