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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Харьков
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
664.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
899,29
Экономия при брони:
-7,23 грн
892,06
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
665.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,77
Экономия при брони:
-14,39 грн
892,38
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
667.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
954,48
Экономия при брони:
-1,83 грн
952,65
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
668.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
946,68
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
670.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,59
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
703.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
944,22
Экономия при брони:
-7,56 грн
936,66
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
712.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,91
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
713.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
954,96
Экономия при брони:
-16,55 грн
938,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
714.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
235,86
Экономия при брони:
-0,73 грн
235,13
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
715.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
475,52
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
722.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
451,05
Экономия при брони:
-3,91 грн
447,14
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 50
722.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
748.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,99
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 48
750.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
897,10
Экономия при брони:
-2,97 грн
894,13
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
762.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
791,68
Экономия при брони:
-1,67 грн
790,01
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
762.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
595,31
Экономия при брони:
-0,73 грн
594,58
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
763.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,44
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
765.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,11
Экономия при брони:
-13,56 грн
895,55
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
766.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
838,19
Экономия при брони:
-13,74 грн
824,45
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 33
772.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,21
грн
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