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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Запорожье
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
625.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
951,82
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
626.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
954,52
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
628.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,89
Экономия при брони:
-3,94 грн
902,95
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
631.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
903,02
Экономия при брони:
-4,14 грн
898,88
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
632.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
677,99
Экономия при брони:
-2,08 грн
675,91
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
640.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
948,07
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
641.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
238,85
Экономия при брони:
-1,68 грн
237,17
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
643.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
476,61
Экономия при брони:
-8,33 грн
468,28
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
650.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
955,15
Экономия при брони:
-2,39 грн
952,76
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
683.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
447,42
Экономия при брони:
-1,86 грн
445,55
грн
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Перша
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Б
686.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,94
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, перек. Главная / Руданского, 151/2
686.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
450,79
Экономия при брони:
-3,96 грн
446,82
грн
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Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
686.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 105
687.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,58
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 33
687.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,67
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 31
687.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,63
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
687.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
897,15
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
687.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,98
Экономия при брони:
-8,78 грн
893,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Кицмань, ул. Независимости, 2-Б
700.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
681,76
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
700.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,80
грн
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