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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Николаев
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
446.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
237,50
Экономия при брони:
-1,03 грн
236,47
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
446.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
951,95
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
449.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
476,46
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
462.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
941,71
Экономия при брони:
-3,46 грн
938,25
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
463.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
940,09
Экономия при брони:
-1,03 грн
939,06
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
464.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,73
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
473.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
952,84
Экономия при брони:
-0,34 грн
952,50
грн
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Перша
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Б
475.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,28
Экономия при брони:
-5,58 грн
902,70
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
476.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,50
Экономия при брони:
-7,36 грн
891,14
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, перек. Главная / Руданского, 151/2
476.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 105
477.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
899,38
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
477.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,50
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
477.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,80
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 31
477.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,24
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
477.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
895,27
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
477.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,86
Экономия при брони:
-11,55 грн
897,31
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
477.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
681,45
Экономия при брони:
-12,55 грн
668,90
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 2-Б
494.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
673,38
Экономия при брони:
-3,68 грн
669,70
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
494.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
676,09
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
515.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
452,37
грн
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