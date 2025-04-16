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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Кривой Рог
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
499.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,23
Экономия при брони:
-2,29 грн
950,94
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
499.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,47
Экономия при брони:
-15,05 грн
938,42
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
501.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,92
Экономия при брони:
-3,66 грн
897,26
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
507.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,25
Экономия при брони:
-0,51 грн
900,74
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
508.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
677,56
Экономия при брони:
-7,80 грн
669,76
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
509.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
948,03
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
509.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
237,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
511.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,71
Экономия при брони:
-2,92 грн
468,79
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
521.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
938,66
Экономия при брони:
-0,92 грн
937,74
грн
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Перша
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Б
553.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,00
Экономия при брони:
-16,93 грн
892,07
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, перек. Главная / Руданского, 151/2
553.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
447,09
Экономия при брони:
-0,33 грн
446,76
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
553.9 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 105
554.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,05
Экономия при брони:
-11,93 грн
897,12
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
554.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,25
Экономия при брони:
-6,06 грн
894,19
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 31
554.5 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,58
Экономия при брони:
-5,48 грн
891,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
554.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,92
Экономия при брони:
-13,44 грн
891,48
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
555.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,43
Экономия при брони:
-6,71 грн
898,72
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
556.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
451,58
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 2-Б
568.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
670,70
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
568.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
672,86
грн
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