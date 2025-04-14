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Кориксил (Korixil)
Кориксил (Korixil)
Днепр
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 37 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
591.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
947,97
Экономия при брони:
-2,04 грн
945,93
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
592.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
952,20
Экономия при брони:
-12,30 грн
939,90
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 37 мин
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-А
594.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,91
Экономия при брони:
-4,55 грн
898,36
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
595.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,66
Экономия при брони:
-6,05 грн
899,61
грн
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Йод
Открыто
Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 6/3
596.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
899,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
615.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
944,23
Экономия при брони:
-7,26 грн
936,97
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 37 мин
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 11-Б
616.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
236,50
Экономия при брони:
-2,02 грн
234,48
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
617.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
476,57
Экономия при брони:
-4,32 грн
472,25
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
619.6 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
950,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
649.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
449,48
Экономия при брони:
-2,67 грн
446,81
грн
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Перша
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Б
665.8 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,23
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, перек. Главная / Руданского, 151/2
666.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,10
Экономия при брони:
-2,06 грн
451,04
грн
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Йод
Открыто
Закроется через 37 мин
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13
666.2 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,40
Экономия при брони:
-2,05 грн
896,35
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
666.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,67
Экономия при брони:
-5,48 грн
896,19
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 31
666.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,63
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 105
666.4 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,25
Экономия при брони:
-6,59 грн
893,66
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
666.7 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,74
Экономия при брони:
-1,54 грн
900,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 37 мин
Шумск, ул. Украинская, 50
667.0 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
679,73
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
667.3 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,62
Экономия при брони:
-1,58 грн
903,04
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
672.1 км
Кориксил капсулы капсулы №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,96
грн
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