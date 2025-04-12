фармакодинамика. Действующее вещество лекарственного средства – серратиопептидаза – является протеолитическим ферментом, выделенным из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15. Оказывает фибринолитическое, противовоспалительное и противоотечное действие и ослабляет боль в результате блокирования высвобождения болевых аминов из воспаленных тканей. Серратиопептидаза напрямую уменьшает дилатацию (расширение) капилляров и контролирует их проницаемость благодаря гидролизу брадикинина, гистамина и серотонина. Также препарат блокирует ингибиторы плазмина, способствуя таким образом его фибринолитической активности. В очаге хронического воспаления серратиопептидаза способствует снижению уровня медиаторов воспаления полипептидной природы (брадикинин), фибрина, но не оказывает значительного влияния на белки живого организма, такие как альбумин и α- и γ-глобулин. Ферментативная активность серратиопептидазы в 10 раз выше, чем у α-химотрипсина. Препарат хорошо проникает в места воспаления, лизирует некротизированные ткани и продукты их распада, уменьшает гиперемию и ускоряет проникновение и активность антибиотиков. Благодаря протеолизу структурных белков мокроты фермент улучшает реологические свойства мокроты и способствует его отхождению. Также серратиопептидаза уменьшает вязкость слюны и отделяемого из носа, тем самым облегчая их удаление. Фармакокинетика. После перорального примененния препарат в неизмененном виде абсорбируется в кишечнике. Не инактивируется желудочным соком и попадает в кровоток в ферментной активной форме. C max в плазме крови достигается через 1 ч. Связывается с α 2 -макроглобулином крови в соотношении 1:1, который маскирует антигенность фермента, но сохраняет его ферментативную активность. Не метаболизируется в организме. Выводится в активной форме с желчью и в незначительном количестве — почками.