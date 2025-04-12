Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Фибриназа-20 инструкция по применению
Состав
Серратиопептидаза - 40000 ЕД
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество лекарственного средства – серратиопептидаза – является протеолитическим ферментом, выделенным из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15. Оказывает фибринолитическое, противовоспалительное и противоотечное действие и ослабляет боль в результате блокирования высвобождения болевых аминов из воспаленных тканей. Серратиопептидаза напрямую уменьшает дилатацию (расширение) капилляров и контролирует их проницаемость благодаря гидролизу брадикинина, гистамина и серотонина. Также препарат блокирует ингибиторы плазмина, способствуя таким образом его фибринолитической активности. В очаге хронического воспаления серратиопептидаза способствует снижению уровня медиаторов воспаления полипептидной природы (брадикинин), фибрина, но не оказывает значительного влияния на белки живого организма, такие как альбумин и α- и γ-глобулин. Ферментативная активность серратиопептидазы в 10 раз выше, чем у α-химотрипсина. Препарат хорошо проникает в места воспаления, лизирует некротизированные ткани и продукты их распада, уменьшает гиперемию и ускоряет проникновение и активность антибиотиков. Благодаря протеолизу структурных белков мокроты фермент улучшает реологические свойства мокроты и способствует его отхождению. Также серратиопептидаза уменьшает вязкость слюны и отделяемого из носа, тем самым облегчая их удаление. Фармакокинетика. После перорального примененния препарат в неизмененном виде абсорбируется в кишечнике. Не инактивируется желудочным соком и попадает в кровоток в ферментной активной форме. Cmax в плазме крови достигается через 1 ч. Связывается с α2-макроглобулином крови в соотношении 1:1, который маскирует антигенность фермента, но сохраняет его ферментативную активность. Не метаболизируется в организме. Выводится в активной форме с желчью и в незначительном количестве — почками.
Показания Фибриназа-20
– Хирургические заболевания: растяжения и разрывы связок, переломы и вывихи, отеки, вызванные пластической операцией. – Заболевания органов дыхания: уменьшение вязкости мокроты и облегчение ее отхождения от дыхательных путей. – Заболевание ЛОР-органов: облегчение отхождения секрета придаточных пазух. – Заболевание кожи: острые воспалительные дерматозы. – Заболевания женских половых органов и молочных желез: гематомы, застой в молочных железах.
Применение Фибриназа-20
препарат применять взрослым внутрь в дозе 10–20 мг после приема пищи. Максимальная суточная дозировка — 30 мг. Таблетки следует проглатывать не разжевывая и запивать одним стаканом воды. Доза и длительность лечения зависят от характера и динамики патологического процесса и определяются в каждом случае врачом индивидуально. Дети. Из–за отсутствия клинических данных лекарственное средство не применять в педиатрической практике.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам лекарственного средства. – нарушение системы свертывания крови.
Побочные эффекты
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: носовое кровотечение, выделение мокроты с примесями крови, острая эозинофильная пневмония. Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в эпигастрии, анорексия. Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, в т.ч. сыпь, зуд, гиперемия.
Особые указания
из-за влияния на свертываемую систему препарат применять с осторожностью пациентам: – при угрозе кровотечения; – при одновременном применении с антикоагулянтами; – при нарушении времени свертывания крови; – при тяжелых заболеваниях печени; – при тяжелых заболеваниях почек. Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия клинических данных препарат не рекомендуется применять в период беременности или кормления грудью. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
препарат ускоряет проникновение антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств в воспаленные ткани. При одновременном применении препарат усиливает действие антикоагулянтов; комбинацию препаратов следует применять с осторожностью и под наблюдением врача.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, анорексия, дискомфорт в эпигастрии, в некоторых случаях кровотечение и прожилки крови в мокроте. Лечение: симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.