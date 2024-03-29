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Активные вещества — “С”СЕРРАПЕПТАЗА (SERRAPEPTASUM)

СЕРРАПЕПТАЗА (SERRAPEPTASUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Серрата® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, стрип, № 150; Гледфарм Лтд
Серрата® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, стрип, № 150 Гледфарм Лтд
В 1221 аптеке
от 855,84 грн
Цены в аптеках
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 20 мг, № 30; Organosyn Life Sciences
Фибриназа-20 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 20 мг, № 30 Organosyn Life Sciences
В 733 аптеках
от 316,02 грн
Цены в аптеках
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, № 30; Organosyn Life Sciences
Фибриназа-10 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, № 30 Organosyn Life Sciences
В 712 аптеках
от 228,09 грн
Цены в аптеках
Мовиназа-10 мг таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Movi Health GmbH
Мовиназа-10 мг Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Movi Health GmbH
В 502 аптеках
от 193,00 грн
Цены в аптеках
Мовиназа-20 мг таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Movi Health GmbH
Мовиназа-20 мг Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Movi Health GmbH
В 459 аптеках
от 349,00 грн
Цены в аптеках
Серрата® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, стрип, № 30; Гледфарм Лтд
Серрата® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 10 мг, стрип, № 30 Гледфарм Лтд
В 4 аптеках
от 210,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки п/о.

серрапептаза — протеолитический фермент, выделенный из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15. Оказывает фибринолитическое, противовоспалительное и противоотечное действие. Помимо уменьшения воспалительного процесса, серрапептаза уменьшает боль посредством снижения высвобождения болевых аминов из воспаленных тканей.
Серрапептаза связывается в соотношении 1:1 с α2-макроглобулином крови, который маскирует ее антигенность, но сохраняет ее ферментативную активность. Серрапептаза медленно переходит в экссудат в очаге воспаления и постепенно ее уровень в крови снижается. Посредством гидролиза брадикинина, гистамина и серотонина серрапептаза непосредственно уменьшает дилатацию капилляров и контролирует их проницаемость. Серрапептаза блокирует ингибиторы плазмина, содействуя тем самым его фибринолитической активности.
При приеме внутрь абсорбируется в кишечнике, в незначительном количестве определяется в моче.


Хирургия: спортивные травмы, растяжения, разрывы связок, переломы и вывихи. Препарат оказывает противовоспалительное действие и содействует репаративным процессам. Уменьшает постоперационный отек тканей, а также применяется в случае угрозы отторжения трансплантанта.
Пластическая хирургия: уменьшает послеоперационные отеки и восстанавливает микроциркуляцию в месте отторжения трансплантата.
Заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов: уменьшает вязкость мокроты в придаточных пазухах носа, полости среднего уха, содействует лучшему проникновению антибиотиков в очаги воспаления.
Дерматология: применяется при острых воспалительных дерматозах.
Акушерство и гинекология: препарат содействует рассасыванию гематом, улучшает опорожнение молочных желез.

внутрь взрослым назначают по 5–10 мг 3 раза в сутки после еды. Длительность лечения зависит от характера патологического процесса и достигнутого эффекта.

повышенная чувствительность к серрапептазе.

возможны анорексия, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, диарея. Крайне редко — носовое кровотечение или выделение мокроты с примесью крови.

поскольку серрапептаза влияет на свертываемость крови, необходима осторожность при назначении серрапептазы пациентам с угрозой кровотечения, а также пациентам, принимающим антикоагулянты.
С особой осторожностью назначают лицам с тяжелыми заболеваниями печени и/или почек. Опыт применения у детей отсутствует.

серрапептаза повышает эффективность антикоагулянтов, что необходимо учитывать при их сочетанном применении.

проявляется усилением побочных эффектов. Лечение симптоматическое.