СЕРРАПЕПТАЗА (SERRAPEPTASUM) Действующее вещество
серрапептаза — протеолитический фермент, выделенный из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15. Оказывает фибринолитическое, противовоспалительное и противоотечное действие. Помимо уменьшения воспалительного процесса, серрапептаза уменьшает боль посредством снижения высвобождения болевых аминов из воспаленных тканей.
Серрапептаза связывается в соотношении 1:1 с α2-макроглобулином крови, который маскирует ее антигенность, но сохраняет ее ферментативную активность. Серрапептаза медленно переходит в экссудат в очаге воспаления и постепенно ее уровень в крови снижается. Посредством гидролиза брадикинина, гистамина и серотонина серрапептаза непосредственно уменьшает дилатацию капилляров и контролирует их проницаемость. Серрапептаза блокирует ингибиторы плазмина, содействуя тем самым его фибринолитической активности.
При приеме внутрь абсорбируется в кишечнике, в незначительном количестве определяется в моче.
Хирургия: спортивные травмы, растяжения, разрывы связок, переломы и вывихи. Препарат оказывает противовоспалительное действие и содействует репаративным процессам. Уменьшает постоперационный отек тканей, а также применяется в случае угрозы отторжения трансплантанта.
Пластическая хирургия: уменьшает послеоперационные отеки и восстанавливает микроциркуляцию в месте отторжения трансплантата.
Заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов: уменьшает вязкость мокроты в придаточных пазухах носа, полости среднего уха, содействует лучшему проникновению антибиотиков в очаги воспаления.
Дерматология: применяется при острых воспалительных дерматозах.
Акушерство и гинекология: препарат содействует рассасыванию гематом, улучшает опорожнение молочных желез.
внутрь взрослым назначают по 5–10 мг 3 раза в сутки после еды. Длительность лечения зависит от характера патологического процесса и достигнутого эффекта.
повышенная чувствительность к серрапептазе.
возможны анорексия, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, диарея. Крайне редко — носовое кровотечение или выделение мокроты с примесью крови.
поскольку серрапептаза влияет на свертываемость крови, необходима осторожность при назначении серрапептазы пациентам с угрозой кровотечения, а также пациентам, принимающим антикоагулянты.
С особой осторожностью назначают лицам с тяжелыми заболеваниями печени и/или почек. Опыт применения у детей отсутствует.
серрапептаза повышает эффективность антикоагулянтов, что необходимо учитывать при их сочетанном применении.
проявляется усилением побочных эффектов. Лечение симптоматическое.