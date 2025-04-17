Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
574,91
Экономия при брони: -84,88 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
339,30
Экономия при брони: -51,76 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
584,30
Экономия при брони: -143,46 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -93,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -93,80 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -93,80 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
554,66
Экономия при брони: -95,36 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
585,12
Экономия при брони: -107,77 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
549,50
Экономия при брони: -118,40 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
570,80
Экономия при брони: -119,88 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
574,42
Экономия при брони: -123,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
350,11
Экономия при брони: -62,56 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
360,61
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
542,96
Экономия при брони: -82,05 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
508,70
Экономия при брони: -77,60 грн