Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
486,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
506,22
Экономия при брони: -66,16 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
169,91
Экономия при брони: -27,49 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -98,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -98,50 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
581,12
Экономия при брони: -118,31 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
533,41
Экономия при брони: -70,97 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
471,00
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -98,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
350,11
Экономия при брони: -65,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -98,50 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -98,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
314,16
Экономия при брони: -29,75 грн