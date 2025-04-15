Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
180,34
Экономия при брони: -40,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
560,70
Экономия при брони: -81,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
560,12
Экономия при брони: -46,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
549,50
Экономия при брони: -128,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
549,50
Экономия при брони: -128,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
532,44
Экономия при брони: -50,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
558,81
Экономия при брони: -98,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
355,71
Экономия при брони: -74,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
350,03
Экономия при брони: -28,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
553,56
Экономия при брони: -71,26 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
536,67
Экономия при брони: -74,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
545,27
Экономия при брони: -95,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
554,19
Экономия при брони: -77,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
360,84
Экономия при брони: -11,56 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн