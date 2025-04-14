Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
550,04
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
504,66
Экономия при брони: -47,65 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
548,05
Экономия при брони: -70,24 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
362,88
Экономия при брони: -44,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
183,53
Экономия при брони: -41,38 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
572,37
Экономия при брони: -48,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
500,44
Экономия при брони: -77,98 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -99,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
545,32
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
563,26
Экономия при брони: -28,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
519,78
Экономия при брони: -59,38 грн