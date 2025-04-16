Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
366,85
Экономия при брони: -87,64 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
585,73
Экономия при брони: -91,02 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
498,00
Экономия при брони: -80,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
561,32
Экономия при брони: -31,99 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
575,08
Экономия при брони: -75,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
509,37
Экономия при брони: -63,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
574,50
Экономия при брони: -51,09 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
550,00
Экономия при брони: -131,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
542,14
Экономия при брони: -96,73 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
530,58
Экономия при брони: -30,99 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
547,84
Экономия при брони: -48,25 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
157,18
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
568,15
Экономия при брони: -136,83 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
498,00
Экономия при брони: -80,10 грн