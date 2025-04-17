Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
550,00
Экономия при брони: -127,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -102,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
366,52
Экономия при брони: -84,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
585,18
Экономия при брони: -120,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
339,30
Экономия при брони: -57,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
184,74
Экономия при брони: -31,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
339,30
Экономия при брони: -57,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
569,92
Экономия при брони: -83,72 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
550,00
Экономия при брони: -127,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
562,79
Экономия при брони: -102,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
584,30
Экономия при брони: -102,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
169,91
Экономия при брони: -28,86 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
541,81
Экономия при брони: -82,73 грн