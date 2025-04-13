Фибриназа-20 (Fibrinaza-20)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 619 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
509,10
Экономия при брони: -68,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
543,10
Экономия при брони: -102,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
567,01
Экономия при брони: -63,85 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
557,87
Экономия при брони: -78,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -84,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
556,28
Экономия при брони: -69,87 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
643,40
Экономия при брони: -149,21 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
525,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фибриназа-20 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
524,90
Экономия при брони: -84,10 грн