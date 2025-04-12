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Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы
Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
3 препарата
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Калия йодид-125-Дарница
Таблетки 125 мг №10
Дарница
от
159,00
грн
в 320 аптеках
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Калия йодид-125
Таблетки 125 мг тм solution pharm №10
Харьковская ФФ
от
48,50
грн
в 161 аптеке
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Калия йодид-125 мг
Таблетки 125 мг №10
Биотек
от
85,70
грн
в 4 аптеках
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Производитель
Биотек
Дарница
Харьковская ФФ
Цены в
Киев
от
48,50
грн
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Характеристики
Производитель
Дарница
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
125 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
3.1.2. Диетические добавки, содержащие йод
12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы
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