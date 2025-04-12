Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы

Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)

3 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Калия йодид-125-Дарница
Калия йодид-125-Дарница
Таблетки 125 мг №10
Дарница
от 159,00 грн
в 320 аптеках
Найти в аптеках
Калия йодид-125
Калия йодид-125
Таблетки 125 мг тм solution pharm №10
Харьковская ФФ
от 48,50 грн
в 161 аптеке
Найти в аптеках
Калия йодид-125 мг
Калия йодид-125 мг
Таблетки 125 мг №10
Биотек
от 85,70 грн
в 4 аптеках
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 48,50 грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Дарница
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
125 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки