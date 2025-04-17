Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,90
Экономия при брони: -47,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
207,54
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
201,78
Экономия при брони: -27,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
225,84
Экономия при брони: -51,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
185,07
Экономия при брони: -11,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,71
Экономия при брони: -48,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
219,27
Экономия при брони: -32,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
195,96
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
206,00
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,83
Экономия при брони: -10,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ