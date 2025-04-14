Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
233,72
Экономия при брони: -58,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
233,78
Экономия при брони: -16,68 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,22
Экономия при брони: -32,87 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
233,24
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
226,82
Экономия при брони: -38,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
219,33
Экономия при брони: -30,62 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,64
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
227,58
Экономия при брони: -53,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,31
Экономия при брони: -57,45 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
204,55
Экономия при брони: -11,25 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
224,87
Экономия при брони: -32,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
218,28
Экономия при брони: -26,13 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
230,71
Экономия при брони: -20,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,22
Экономия при брони: -36,23 грн