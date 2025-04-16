Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,26
Экономия при брони: -42,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
230,06
Экономия при брони: -38,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,33
Экономия при брони: -42,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
230,37
Экономия при брони: -32,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
206,22
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,67
Экономия при брони: -46,82 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
230,85
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
228,35
Экономия при брони: -54,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Калия йодид-125 мг таблетки 125 мг №10
Биотек
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,73
Экономия при брони: -46,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
227,71
Экономия при брони: -53,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,25
Экономия при брони: -31,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
227,52
Экономия при брони: -33,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
231,07
Экономия при брони: -57,27 грн