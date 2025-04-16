Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,19
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
211,91
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
219,44
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
221,91
Экономия при брони: -48,37 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
232,88
Экономия при брони: -46,57 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
219,46
Экономия при брони: -25,88 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
215,86
Экономия при брони: -22,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
219,69
Экономия при брони: -33,38 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
227,19
Экономия при брони: -9,24 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
217,94
Экономия при брони: -11,08 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
220,83
Экономия при брони: -33,87 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
213,44
Экономия при брони: -27,13 грн