Калия йодид-125 (Kalii iodidum-125)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 320 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
180,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
216,53
Экономия при брони: -51,68 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
180,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Калия йодид-125 таблетки 125 мг №10
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
223,81
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
218,89
Экономия при брони: -18,98 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
201,61
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг №10
Дарница
180,00
Экономия при брони: -21,00 грн